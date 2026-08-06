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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.30 WIB

Jalur Keuangan Terbuka Lebar, 3 Shio Ini Diramal Raih Kemakmuran di Tahun 2026

ilustrasi shio. (Freepik) - Image

ilustrasi shio. (Freepik)

JawaPos.com – Tahun 2026 diprediksi menjadi momen penuh perubahan bagi sebagian orang, terutama dalam urusan keberuntungan dan kondisi finansial.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap tahun memiliki energi berbeda yang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang berdasarkan shio kelahirannya.

Beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan dalam hal ekonomi. Rezeki yang datang tidak hanya dikaitkan dengan uang, tetapi juga kesempatan baru, perkembangan karier, bisnis yang berkembang, hingga bertemu orang-orang yang membuka jalan menuju kesuksesan.

Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan hiburan, ramalan shio sering digunakan sebagai motivasi untuk terus berusaha, mengambil peluang, dan memperbaiki diri.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang diprediksi memiliki keberuntungan besar dalam urusan finansial pada tahun 2026.

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Peluang dan Mengumpulkan Kekayaan

Pemilik Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan, kemampuan analisis, dan kepekaan tinggi dalam melihat kesempatan.

Pada tahun 2026, kemampuan tersebut dipercaya menjadi modal utama bagi Shio Tikus untuk membuka jalan menuju peningkatan finansial.

Keberuntungan yang datang bukan berarti diperoleh secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dibangun dari keputusan tepat dan strategi matang.

Shio Tikus disebut mampu menemukan peluang di tengah situasi yang sulit. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah tantangan menjadi kesempatan yang menghasilkan keuntungan.

Pemasukan yang diperoleh mungkin datang secara bertahap, tetapi jika dikelola dengan baik, hasilnya dapat berkembang menjadi sesuatu yang besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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