Tes Ilusi Optik: Hewan Pertama Yang Diihat Ini Bisa Ungkap Sifatmu yang Asli, Berani Atau Kreatif?

JawaPos.com - Gambar-gambar ilusi optik dirancang khusus dengan elemen-elemen tersembunyi yang memancing otak menafsirkan visual secara spontan.

Hal inilah yang membuat apa yang pertama kali kita lihat dalam gambar sering disebut bisa merefleksikan karakter asli, cara berpikir, hingga bagaimana seseorang bertindak dalam keseharian.

Salah satu contoh yang sedang ramai dibahas adalah tes kepribadian dengan melihat hewan pertama yang muncul di gambar.

Tes sederhana ini dipercaya bisa menjelaskan apakah seseorang memiliki sifat berani dan gigih atau justru kreatif dan inovatif.

Jadi, selain menghibur, tes ini juga bisa jadi cara cepat untuk mengenal diri sendiri lebih dalam tanpa harus mengisi kuisioner panjang.

Dilansir dari laman Te Daily Jagran, berikut adalah arti dari hewan pertama yang kamu lihat pada gambar ilusi optik ini:

1. Jika Kamu Melihat Singa Terlebih Dahulu Jika singa adalah hewan pertama yang kamu tangkap, maka kamu termasuk pribadi yang berani, tekun, dan gigih. Kamu punya rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin memahami sesuatu secara mendalam.

Orang dengan tipe ini juga terkenal fokus mengejar target, tidak mudah menyerah sebelum tujuannya tercapai. Namun, terkadang kamu sulit untuk melakukan banyak hal sekaligus alias multitasking bukan keahlianmu.

2. Jika Kamu Melihat Burung Terlebih Dahulu Sebaliknya, kalau burung yang pertama kamu lihat, maka kamu adalah sosok yang penuh ide segar dan imajinatif. Kamu memiliki cara pandang berbeda dari orang lain dan mampu melihat solusi unik dari masalah yang rumit.