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Lania Monica
Jumat, 7 Agustus 2026 | 11.25 WIB

Tes Psikologi Ilusi Optik, Ungkap Kamu Lebih Analitis atau Kreatif: Gambar Apa yang Terlihat?

Ilustrasi tes ilusi optik bongkar sisi kepribadi tersembunyi (Times Of India) - Image

Ilustrasi tes ilusi optik bongkar sisi kepribadi tersembunyi (Times Of India)

JawaPos.com - Tes psikologi ilusi optik selalu menarik perhatian banyak orang karena mampu membongkar sisi kepribadian tersembunyi hanya dengan melihat gambar. 

Tes ini bekerja dengan prinsip penafsiran visual bawah sadar, di mana apa yang pertama kali dilihat seseorang bisa menggambarkan cara berpikir dominan mereka.

Dengan metode sederhana ini, banyak orang penasaran untuk mengetahui apakah dirinya termasuk tipe analitis atau justru kreatif dalam menghadapi berbagai situasi hidup.

Fenomena tes kepribadian berbasis ilusi optik ini semakin viral di media sosial karena praktis, menyenangkan, dan mudah dibagikan ke teman maupun keluarga.

Tanpa disadari, cara otak kita menangkap gambar bisa memberi petunjuk tentang bagaimana cara kita memecahkan masalah, mengambil keputusan, hingga menyelesaikan konflik.

Tidak heran, tes sederhana ini sering menjadi bahan perbincangan seru untuk saling mengenal kepribadian.

Dilansir dari laman Times Of India, berikut adalah makna di balik hewan pertama yang kamu lihat pada tes ini:

Jika Kamu Melihat Monyet Terlebih Dahulu

Jika monyet yang pertama kali kamu lihat, ini menunjukkan bagian otak kananmu lebih dominan. Seperti monyet yang lincah dan intuitif, kamu adalah pribadi yang kreatif, sensitif, dan cenderung intuitif dalam bertindak.

Kamu lebih suka belajar dari pengalaman sendiri daripada sekadar mengikuti saran orang lain. Sifatmu yang sensitif membuatmu sering tenggelam dalam dunia ide-ide baru, sehingga kamu terlihat cepat bertindak namun juga impulsif.

Jika Kamu Melihat Harimau Terlebih Dahulu

Sebaliknya, jika yang pertama kamu tangkap adalah gambar harimau, maka bagian otak kirimu yang lebih aktif. Orang dengan otak kiri dominan dikenal praktis dan berpikir analitis.

Editor: Hanny Suwindari
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