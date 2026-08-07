Disebut Sulit Tersaingi, 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Aura Rezeki yang Kuat

Ilustrasi Eyang Semar (Instagram @tunjungdhimasbintoro)

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Weton sendiri merupakan perhitungan berdasarkan perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa.

Sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa beberapa weton memiliki energi khusus yang berkaitan dengan kelancaran rezeki dan keberhasilan hidup.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap istimewa karena memiliki karakter pekerja keras, kecerdikan, serta kemampuan melihat peluang. Bahkan, beberapa di antaranya disebut sebagai weton yang mendapat restu spiritual dari Eyang Semar, tokoh yang dikenal sebagai simbol kebijaksanaan dan perlindungan.

Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam urusan rezeki.

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1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi dipercaya memiliki daya tarik kuat dalam hal keberuntungan. Mereka dikenal mampu menarik peluang melalui kerja keras, hubungan baik, dan kemampuan membaca situasi.

Dalam urusan finansial, weton ini sering dikaitkan dengan kemudahan dalam menjalankan usaha maupun pekerjaan.

Keseimbangan antara sifat spiritual dan kemampuan praktis membuat Senin Legi dipercaya memiliki jalan rezeki yang terbuka lebar.

2. Kamis Wage Kamis Wage menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan ketekunan dan kemampuan membangun kesuksesan secara bertahap.

Mereka dikenal tidak mudah menyerah serta mampu mengembangkan peluang kecil menjadi sesuatu yang bernilai besar.

Meski hasil tidak selalu datang secara instan, usaha yang dilakukan secara konsisten dipercaya dapat membawa kestabilan finansial dalam jangka panjang.

3. Minggu Pon Pemilik weton Minggu Pon dikenal memiliki karakter menarik dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Kemampuan bersosialisasi yang baik membuat mereka sering memperoleh peluang melalui kerja sama, jaringan pertemanan, maupun lingkungan sekitar.