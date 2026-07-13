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Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 03.58 WIB

5 Zodiak yang Konon Punya Aura Rezeki Kuat dan Mudah Menarik Keberuntungan, Apa Saja?

ilustrasi zodiak yang jadi penarik rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang jadi penarik rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan ada orang-orang yang seolah selalu menemukan peluang dalam urusan keuangan? Bagi sebagian orang, kemampuan tersebut terlihat seperti keberuntungan alami yang membuat mereka lebih mudah mendapatkan kesempatan finansial.

Dalam astrologi, karakter dan kecenderungan seseorang sering dikaitkan dengan tanda zodiak yang dimilikinya. Beberapa zodiak dipercaya mempunyai sifat yang mendukung keberhasilan dalam mengelola peluang, terutama yang berkaitan dengan uang dan kemakmuran.

Meski kesuksesan finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, dan berbagai faktor lain, astrologi menyebut ada zodiak tertentu yang dianggap memiliki peruntungan lebih baik dalam hal keuangan.

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang dipercaya memiliki potensi menarik peluang rezeki dan keberuntungan dalam bidang finansial.

1. Taurus

Taurus dikenal karena tekad dan kepraktisan.

Mereka memiliki bakat alami untuk membuat keputusan finansial yang cerdas.

Juga, sabar dan gigih yang membantu mereka membangun kekayaan dari waktu ke waktu.

Taurus tahu cara mengubah usaha kecil menjadi hadiah besar.

2. Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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