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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 7 Agustus 2026 | 18.08 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 7 Agustus 2026: Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi salah satu momen yang cukup menguntungkan bagi Pisces. Berbagai tugas dapat diselesaikan tepat waktu sehingga Anda merasa lebih percaya diri dalam menghadapi aktivitas sepanjang hari.

Suasana hati yang ceria juga menjadi modal penting untuk meraih hasil terbaik. Energi positif yang Pisces miliki akan memudahkan dalam membangun hubungan baik dengan orang lain sekaligus membuka peluang baru, terutama di bidang karier dan keuangan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Jumat (7/8), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini dipenuhi perkembangan yang menggembirakan. Kemampuan Anda mengatur waktu dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik akan membawa kepuasan tersendiri. Semangat yang tinggi membuat Anda lebih mudah menghadapi tantangan.

Cinta Pisces

Kehidupan asmara dipenuhi kejujuran dan rasa saling percaya. Anda akan lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan kepada pasangan, tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga lewat tindakan nyata.

Sikap tulus tersebut akan memperkuat hubungan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik. Bagi Pisces yang masih lajang, kejujuran dan ketulusan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang sedang mendekati Anda.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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