Ramalan Shio Jumat 7 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Jika shio Ular melakukan kesalahan, jangan terlalu keras pada diri sendiri.
Sementara ketekunan shio Anjing di tempat kerja mungkin akan diuji.
Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 7 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
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