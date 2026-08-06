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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.16 WIB

Ramalan Zodiak Jumat 7 Agustus 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Horoskop besok mendorong Virgo untuk meninjau pola pengeluaran, menemukan kebiasaan lama yang perlu dihentikan.

Di sisi lain, Scorpio mungkin menemukan aset yang terabaikan atau ide brilian untuk memperluas tabungan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Jumat 7 Agustus 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Percikan romantisme akan terasa nyata, jadi nikmati kekaguman atau kejutan yang menyenangkan.

Kreativitas Anda juga akan ditampilkan sepenuhnya di tempat kerja, mengundang pujian atau kesempatan untuk memimpin.

Waspadai penghargaan yang sudah lama tertunda atau pemasukan tak terduga di bidang keuangan.

Olahraga ringan atau menikmati hobi favorit akan semakin menambah aura ceria Anda.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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