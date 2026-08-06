Ramalan Shio Jumat 7 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Shio Kelinci perlu menghormati rahasia pasangan agar hubungan tetap harmonis.

Sedangkan shio Kuda perlu membiasakan diri tidur tepat waktu.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 7 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Bersiaplah menghadapi situasi tak terduga dalam kehidupan pribadi Anda.

Tunjukkan lebih banyak fleksibilitas dengan keluarga dan perselisihan dapat diselesaikan secara damai.