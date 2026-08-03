Kerja Cerdas Bikin Bisnis Melesat, 6 Shio Ini Punya Naluri Pebisnis Ulung

JawaPos.com - Keberhasilan dalam dunia usaha tidak selalu ditentukan oleh seberapa keras seseorang bekerja. Kemampuan menyusun strategi, membaca arah pasar, serta mengambil keputusan yang tepat sering kali menjadi faktor yang lebih menentukan kesuksesan sebuah bisnis.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut juga memengaruhi cara seseorang mengelola usaha, menghadapi tantangan, hingga memanfaatkan peluang yang muncul.

Dilansir dari YourTango.com, ada beberapa shio yang dikenal memiliki naluri bisnis kuat. Mereka dinilai mampu mengembangkan usaha melalui strategi yang matang, kemampuan beradaptasi, serta pengelolaan sumber daya yang efisien.

Berikut enam shio yang dianggap memiliki kemampuan bisnis di atas rata-rata.

1. Shio Naga Shio Naga identik dengan jiwa kepemimpinan yang kuat serta visi jangka panjang. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi lebih fokus membangun bisnis yang mampu berkembang dalam waktu lama.

Kemampuan melihat peluang dari berbagai sudut pandang membuat pemilik shio ini lebih percaya diri ketika mengambil keputusan penting. Mereka juga mampu memadukan logika dan intuisi sehingga dapat mengurangi risiko tanpa kehilangan kesempatan yang menguntungkan.

Keunggulan lainnya adalah kemampuan membangun sistem kerja yang efektif. Shio Naga memahami pentingnya kerja sama tim dan tidak ragu mendelegasikan tugas agar bisnis berjalan lebih efisien.

2. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cermat dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Mereka memiliki kemampuan membaca tren pasar sehingga dapat menyesuaikan strategi sebelum pesaing mengambil langkah serupa.

Dalam urusan keuangan, mereka terkenal teliti dan penuh perhitungan. Hampir setiap keputusan bisnis dibuat berdasarkan analisis yang matang sehingga potensi kerugian dapat ditekan.