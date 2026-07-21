Tak Hanya Rajin, 5 Weton Ini Disebut Memiliki Naluri Bisnis yang Kuat

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki kemampuan istimewa dalam memperoleh rezeki. Pemilik weton tersebut dipercaya mampu membaca peluang dengan baik, berani mengambil keputusan penting, serta memiliki naluri yang kuat dalam mengembangkan usaha maupun karier.

Kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan kesempatan yang ada sering dikaitkan dengan keberhasilan meraih kehidupan yang mapan. Karena itu, weton-weton ini kerap dianggap memiliki potensi besar untuk mengumpulkan kekayaan melalui usaha dan ketekunan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki kepiawaian dalam mencari rezeki sehingga berpeluang menikmati kehidupan yang berkecukupan.

1. Kamis Wage

Orang kelahiran weton Kamis Wage memiliki neptu tinggi sebesar 12, yang berasal dari nilai hari Kamis (8) dan pasaran Wage (4). Mereka dikenal sebagai pribadi yang memiliki keberanian tinggi namun cenderung menjaga jarak, sehingga seringkali dipandang angkuh oleh lingkungan sekitarnya.

Meskipun terkesan pendiam, mereka memiliki karakteristik pencemburu, senang menerima pujian, dan tidak takut menghadapi siapapun dengan keteguhan hati yang kuat. Dalam dunia kerja, mereka sangat cocok menekuni jalur karyawan maupun bisnis karena memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Bakat mereka juga sangat mendukung untuk membangun usaha mandiri dengan prospek kesuksesan yang menjanjikan. Berkat kegigihan dan tanggung jawab yang mereka miliki, peluang menjadi pengusaha sukses di usia muda terbuka lebar.

2. Jumat Kliwon

Dengan neptu berjumlah 14 dari gabungan hari Jumat (6) dan pasaran Kliwon (8), kelahiran ini membawa keunikan tersendiri. Meski identik dengan nuansa mistis, pribadi mereka justru dianugerahi sifat dan watak yang terpuji dalam pergaulan.