Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 21 Juli 2026 | 18.17 WIB

Tak Hanya Rajin, 5 Weton Ini Disebut Memiliki Naluri Bisnis yang Kuat

Weton pandai cari cuan alias uang hingga berlimpah kekayaan kata Primbon Jawa - Image

Weton pandai cari cuan alias uang hingga berlimpah kekayaan kata Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki kemampuan istimewa dalam memperoleh rezeki. Pemilik weton tersebut dipercaya mampu membaca peluang dengan baik, berani mengambil keputusan penting, serta memiliki naluri yang kuat dalam mengembangkan usaha maupun karier.

Kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan kesempatan yang ada sering dikaitkan dengan keberhasilan meraih kehidupan yang mapan. Karena itu, weton-weton ini kerap dianggap memiliki potensi besar untuk mengumpulkan kekayaan melalui usaha dan ketekunan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki kepiawaian dalam mencari rezeki sehingga berpeluang menikmati kehidupan yang berkecukupan.

1. Kamis Wage

Orang kelahiran weton Kamis Wage memiliki neptu tinggi sebesar 12, yang berasal dari nilai hari Kamis (8) dan pasaran Wage (4). Mereka dikenal sebagai pribadi yang memiliki keberanian tinggi namun cenderung menjaga jarak, sehingga seringkali dipandang angkuh oleh lingkungan sekitarnya.

Meskipun terkesan pendiam, mereka memiliki karakteristik pencemburu, senang menerima pujian, dan tidak takut menghadapi siapapun dengan keteguhan hati yang kuat. Dalam dunia kerja, mereka sangat cocok menekuni jalur karyawan maupun bisnis karena memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Bakat mereka juga sangat mendukung untuk membangun usaha mandiri dengan prospek kesuksesan yang menjanjikan. Berkat kegigihan dan tanggung jawab yang mereka miliki, peluang menjadi pengusaha sukses di usia muda terbuka lebar.

2. Jumat Kliwon

Dengan neptu berjumlah 14 dari gabungan hari Jumat (6) dan pasaran Kliwon (8), kelahiran ini membawa keunikan tersendiri. Meski identik dengan nuansa mistis, pribadi mereka justru dianugerahi sifat dan watak yang terpuji dalam pergaulan.

Kemampuan berkomunikasi yang baik dan jiwa sosial yang tinggi menjadi kelebihan utama mereka, meski terkadang keras kepala dan sulit mempercayai orang lain. Kecerdasan finansial mereka patut diacungi jempol, ditambah dengan kemampuan mengelola keuangan yang bijak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
5 Weton yang Dipercaya Memiliki Peluang Rezeki Lancar dan Kesuksesan Bisnis Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton yang Dipercaya Memiliki Peluang Rezeki Lancar dan Kesuksesan Bisnis Menurut Primbon Jawa

Selasa, 21 Juli 2026 | 06.36 WIB

5 Zodiak yang Disebut Paling Berbakat Membangun Bisnis Sendiri, Apa Saja? - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Disebut Paling Berbakat Membangun Bisnis Sendiri, Apa Saja?

Kamis, 16 Juli 2026 | 05.23 WIB

Dipercaya Berjiwa Wirausaha, 4 Tanggal Lahir Ini Berpotensi Sukses Bangun Bisnis - Image
Zodiak

Dipercaya Berjiwa Wirausaha, 4 Tanggal Lahir Ini Berpotensi Sukses Bangun Bisnis

Rabu, 15 Juli 2026 | 02.23 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore