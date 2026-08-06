Tahun Penuh Transformasi, 5 Zodiak Ini Diprediksi Tinggalkan Masa Sulit dan Bersinar

JawaPos.com – Tahun 2026 diprediksi menjadi periode penuh perubahan bagi banyak orang. Dalam dunia astrologi, pergantian tahun ini diyakini membawa energi baru yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari karier, hubungan, hingga kondisi finansial.

Bagi sejumlah zodiak, tahun ini disebut menjadi momen penting untuk meninggalkan masa sulit dan membuka lembaran baru. Ada yang berhasil bangkit setelah melewati tekanan panjang, ada yang menemukan peluang tak terduga, dan ada pula yang mengalami perubahan besar dalam cara memandang kehidupan.

Dari berbagai tanda zodiak, lima di antaranya disebut memiliki peluang mengalami transformasi paling kuat sepanjang 2026.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima zodiak yang diprediksi mengalami perubahan nasib signifikan di tahun 2026.

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1. Scorpio

Bagi Scorpio, tahun 2026 disebut sebagai masa penuh transformasi. Setelah melewati berbagai tekanan atau situasi yang membuat langkah terasa berat, mereka diprediksi mulai menemukan arah baru yang lebih jelas.

Perubahan dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti pekerjaan, lingkungan sosial, maupun kehidupan pribadi. Hal-hal yang sebelumnya terasa sulit perlahan mulai menemukan solusi.

Meski prosesnya membutuhkan keberanian untuk keluar dari kebiasaan lama, Scorpio berpotensi menjadi pribadi yang lebih kuat, matang, dan percaya diri.

Perubahan besar tersebut muncul karena Scorpio mampu meninggalkan hal-hal yang tidak lagi mendukung perkembangan dirinya.