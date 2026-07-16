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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 17 Juli 2026 | 03.50 WIB

12 Weton yang Dipercaya Mengalami Perubahan Nasib dari Kesulitan Menuju Kesuksesan Menurut Primbon Jawa

Weton dulu sengsara tapi kini berlimpah harta dan kaya raya kata primbon jawa - Image

Weton dulu sengsara tapi kini berlimpah harta dan kaya raya kata primbon jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran mengenai peruntungan seseorang. Sebagian masyarakat percaya bahwa ada weton tertentu yang memiliki perjalanan hidup penuh tantangan sebelum akhirnya mencapai masa yang lebih baik.

Menurut tafsir Primbon Jawa, beberapa weton disebut akan melewati berbagai ujian dan kesulitan terlebih dahulu sebelum memasuki fase kehidupan yang lebih makmur. Setelah melalui masa penuh perjuangan, mereka dipercaya memiliki peluang untuk mendapatkan keberhasilan, kelimpahan, dan perubahan nasib yang positif.

Meski demikian, Primbon Jawa merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya yang tidak memiliki bukti ilmiah sebagai penentu masa depan seseorang. Tafsir mengenai weton sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau warisan budaya.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat 12 weton yang dipercaya mengalami perubahan perjalanan hidup dari masa sulit menuju kondisi yang lebih beruntung menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Senin Pon

Orang yang lahir pada hari Senin Pon memiliki karakter yang sangat pekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup.

Mereka dikenal memiliki ketekunan luar biasa dalam menjalani pekerjaan dan cenderung memandang setiap kesulitan sebagai peluang untuk berkembang.

Meskipun di awal kehidupan mungkin mengalami berbagai keterbatasan finansial, namun dedikasi dan konsistensi mereka dalam bekerja akan membuahkan hasil yang menggembirakan.

Keberuntungan bagi pemilik Senin Pon akan datang secara bertahap namun berkelanjutan, membawa mereka menuju kondisi ekonomi yang lebih mapan.

2. Kamis Pahing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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