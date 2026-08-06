Bukan Sekadar Harapan, 6 Shio Ini Disebut Berpotensi Dapat Rezeki Nomplok Akhir Bulan

Ilustrasi shio yang diramalkan dapat uang mendadak (freepik/wirestock)
JawaPos.com – Akhir bulan biasanya menjadi masa ketika banyak orang mulai memperhitungkan kembali kondisi keuangan. Namun dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, periode ini justru disebut membawa peluang keberuntungan bagi beberapa shio tertentu.
Berdasarkan pembacaan kartu dari peramal Marcel, ada enam shio yang diprediksi memiliki peluang mendapatkan kejutan finansial menjelang akhir bulan.
Rezeki yang datang bisa berupa bonus, tambahan pemasukan, peluang baru, hingga bantuan yang hadir secara tidak terduga.
Meski ramalan shio tidak dapat dijadikan kepastian, hal ini tetap menarik untuk disimak sebagai hiburan sekaligus pengingat agar selalu terbuka terhadap kesempatan yang datang.
Dilansir dari akun YouTube Marcel Wen, berikut enam shio yang disebut berpotensi mendapat rezeki tambahan di penghujung bulan.
Shio Anjing dikenal sebagai pribadi yang ramah, setia, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain.
Mereka biasanya mudah membangun hubungan karena memiliki sifat terbuka dan mampu membuat orang di sekitarnya merasa nyaman.
Dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi, Shio Anjing dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan selalu berusaha menjaga kepercayaan.
Menurut pembacaan kartu, akhir bulan ini menjadi periode yang cukup positif bagi Shio Anjing dalam urusan finansial.
Peluang mendapatkan uang tambahan dapat muncul melalui bonus, hadiah, bantuan seseorang, atau hasil dari kerja keras yang sebelumnya dilakukan.
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