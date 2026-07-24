Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.56 WIB

Akhir Bulan Membawa Angin Segar, 4 Shio Ini Diprediksi Menikmati Kemajuan Karier dan Finansial

Ilustrasi Shio yang karier dan finansialnya meningkat. (Magnific) - Image

Ilustrasi Shio yang karier dan finansialnya meningkat. (Magnific)

JawaPos.Com - Menjelang berakhirnya Juli, banyak orang mulai mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui selama satu bulan terakhir. 

Bagi sebagian orang, periode ini menjadi waktu untuk menikmati hasil kerja keras yang mulai terlihat, sementara bagi yang lain menjadi awal munculnya kesempatan baru yang dapat mengubah kondisi kehidupan. 

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, penghujung bulan dipercaya membawa energi positif bagi beberapa shio sehingga peluang meraih kemajuan dalam karier dan finansial dinilai semakin besar.

Perkembangan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk kenaikan gaji atau keuntungan usaha semata. 

Kepercayaan yang lebih besar dari atasan, peluang mendapatkan proyek penting, bertambahnya pelanggan, hingga relasi baru yang membuka jalan menuju kesuksesan juga termasuk bentuk keberuntungan yang dipercaya dapat mengubah masa depan menjadi lebih baik.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan budaya yang bersifat hiburan. 

Kesuksesan dalam karier maupun finansial tetap sangat dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan mengembangkan diri, kedisiplinan, dan keberanian memanfaatkan peluang yang tersedia.

Dilansir dari kanal Youtube Pintu Misteri,  inilah empat shio yang dipercaya memiliki peluang menikmati kemajuan karier dan finansial menjelang akhir Juli.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
5 Zodiak Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan Besar pada Agustus 2026, Karier hingga Cinta Ikut Bersinar - Image
Zodiak

5 Zodiak Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan Besar pada Agustus 2026, Karier hingga Cinta Ikut Bersinar

Kamis, 23 Juli 2026 | 02.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 22 Juli 2026 | 17.45 WIB

Lionel Messi Gagal Tutup Karier Piala Dunia dengan Manis, Argentina Takluk dari Spanyol di Final  - Image
Piala Dunia 2026

Lionel Messi Gagal Tutup Karier Piala Dunia dengan Manis, Argentina Takluk dari Spanyol di Final 

Selasa, 21 Juli 2026 | 22.08 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore