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Niko Sulpriyono
Jumat, 17 Juli 2026 | 03.25 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Paling Beruntung di Akhir Bulan, Peluang Rezeki, Karier, dan Asmara Disebut Semakin Terbuka

Ilustrasi Beruntung (Freepik) - Image

Ilustrasi Beruntung (Freepik)

JawaPos.com - Setiap pergantian waktu kerap dikaitkan dengan datangnya peluang dan perubahan dalam kehidupan. 

Dalam dunia astrologi, sejumlah zodiak dipercaya memiliki potensi lebih besar untuk memperoleh keberuntungan dibandingkan zodiak lainnya pada periode tertentu.

Ramalan zodiak memang tidak dapat dijadikan patokan mutlak dalam mengambil keputusan. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk tetap optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam urusan pekerjaan, keuangan, maupun hubungan pribadi.

Berdasarkan ramalan astrologi yang beredar, terdapat enam zodiak yang diprediksi memperoleh keberuntungan besar menjelang akhir bulan

Keberuntungan tersebut disebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari peluang karier, kondisi finansial yang membaik, hingga hubungan asmara yang semakin harmonis.

Simak selengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Kamis (16/07)

1. Libra

Libra disebut sebagai salah satu zodiak yang memiliki peluang keberuntungan paling besar menjelang akhir bulan

Sosok Libra dikenal sebagai pribadi yang ramah, mudah bergaul, serta mampu menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang di sekitarnya.

Di sisi lain, Libra juga dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras dan memiliki ambisi besar untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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