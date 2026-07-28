Penghujung Bulan Jadi Momen Baik, 6 Shio Ini Diprediksi Makin Beruntung

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, akhir bulan identik dengan kondisi keuangan yang mulai menipis karena berbagai kebutuhan rutin harus dipenuhi. Namun, tidak sedikit pula yang justru memperoleh peluang baru, bonus, atau pemasukan tambahan pada periode tersebut.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki energi keberuntungan yang lebih kuat menjelang penghujung bulan. Peluang tersebut bisa datang dari hasil kerja keras, relasi yang luas, maupun kesempatan yang muncul secara tak terduga.

Dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam shio yang diprediksi memiliki prospek keuangan positif di akhir bulan.

1. Shio Anjing Shio Anjing dikenal sebagai sosok yang jujur, rajin, dan mudah membangun hubungan baik dengan orang lain. Sikap rendah hati membuat mereka kerap dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar.

Kepercayaan tersebut dapat membuka jalan menuju tambahan penghasilan, bonus, atau kesempatan kerja yang menguntungkan. Menjelang akhir bulan, hubungan baik yang telah dibangun diperkirakan menjadi salah satu sumber datangnya peluang finansial.

2. Shio Naga Karisma dan jiwa kepemimpinan menjadi kekuatan utama Shio Naga. Mereka dikenal berani mengambil keputusan penting dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan.

Dalam dunia kerja maupun bisnis, kemampuan tersebut sering membawa mereka pada posisi strategis. Penghujung bulan diperkirakan menjadi waktu yang baik untuk memperoleh proyek baru, peningkatan pendapatan, atau kesempatan usaha yang menjanjikan.

3. Shio Kerbau Shio Kerbau identik dengan kerja keras, kesabaran, dan konsistensi. Mereka lebih memilih membuktikan kemampuan melalui tindakan daripada banyak berbicara.

Dedikasi yang ditunjukkan selama ini dipercaya mulai membuahkan hasil. Peluang mendapatkan penghargaan, insentif, atau tambahan pemasukan diperkirakan semakin terbuka berkat usaha yang telah dilakukan secara berkelanjutan.