Aura Keberuntungan Meningkat, Ini 5 Weton yang Diyakini Jadi Magnet Rezeki

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga dikaitkan dengan energi yang diyakini dapat memengaruhi perjalanan hidup, termasuk urusan rezeki dan peluang.

Pada waktu-waktu tertentu, beberapa weton disebut mengalami penguatan energi positif yang dipercaya membuka lebih banyak kesempatan dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan sehari-hari. Namun, dalam kepercayaan Primbon, keberuntungan tidak hanya bergantung pada weton, melainkan juga dipengaruhi oleh usaha, sikap, dan ketulusan seseorang.

Dirangkum dari kanal YouTube LANGIT PRIMBON, berikut lima weton yang disebut memiliki aura keberuntungan lebih kuat pada periode ini.

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki intuisi kuat, mudah dipercaya, serta dikenal tulus dalam membantu orang lain. Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuka jalan datangnya berbagai peluang.

Menurut Primbon Jawa, pada periode ini pemilik weton Jumat Kliwon berpotensi memperoleh rezeki dalam berbagai bentuk, mulai dari kesempatan bisnis, relasi baru yang menguntungkan, hingga peluang karier. Mereka disarankan tetap mempertahankan sikap rendah hati dan terus berbuat baik agar energi positif tersebut terus berkembang.

2. Minggu Pon Pemilik weton Minggu Pon dipercaya memiliki kemampuan berpikir strategis, jiwa kepemimpinan, serta intuisi yang cukup baik dalam mengambil keputusan. Kombinasi tersebut disebut menjadi modal penting dalam meraih keberhasilan.

Pada masa ini, peluang finansial diperkirakan datang melalui keputusan yang tepat, proyek yang berkembang, maupun ide-ide baru. Meski demikian, mereka tetap dianjurkan menjaga sikap rendah hati serta memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk membantu orang lain.

3. Rabu Pahing Rabu Pahing dikenal sebagai weton yang identik dengan kerja keras, disiplin, dan ketekunan. Dalam Primbon Jawa, sifat pantang menyerah dipercaya membawa hasil yang baik setelah melalui proses panjang.

Periode ini disebut sebagai waktu untuk menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Bentuknya bisa berupa peningkatan karier, keuntungan usaha, atau penghargaan atas dedikasi yang selama ini diberikan. Walau demikian, pemilik weton ini tetap dianjurkan terus belajar dan mengembangkan kemampuan.