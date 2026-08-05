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Aulia Rahmi
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.32 WIB

Daftar 6 Shio Paling Hoki Sepanjang Agustus 2026, Peluang Cuan Makin Besar!

Ilustrasi Shio yang Peluangnya Cuan Makin Besar (diana.grytsku/magnific) - Image

Ilustrasi Shio yang Peluangnya Cuan Makin Besar (diana.grytsku/magnific)

Meski demikian, ramalan ini bukan merupakan kepastian, melainkan bentuk prediksi yang dapat dijadikan motivasi untuk terus berusaha, bekerja keras, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang.

Pada Agustus 2026, terdapat 6 shio yang diprediksi memiliki aura keberuntungan lebih kuat dibandingkan shio lainnya.

Peluang memperoleh tambahan pemasukan, bonus, keuntungan usaha, hingga rezeki tidak terduga dipercaya terbuka lebih lebar sepanjang bulan ini.

Lantas, shio apa saja yang diperkirakan menjadi paling hoki sepanjang Agustus 2026?

Berikut daftar lengkap beserta karakter dan potensi keberuntungannya dihimpun dari YouTube Marcel Wen pada Rabu (05/08).

1. Shio Ular

Shio Ular dikenal sebagai sosok yang cerdas, memiliki kemampuan analisis yang baik, serta cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Mereka juga terkenal kreatif dalam mencari solusi sehingga sering mampu mengubah tantangan menjadi peluang yang menguntungkan.

Di balik kecerdasannya, pemilik shio Ular memiliki pendirian yang kuat dan terkadang sulit mengalah.

Namun, kemampuan berkomunikasi yang baik membuat mereka tetap mudah membangun relasi yang mendukung perkembangan karier maupun usaha.

Pada Agustus 2026, shio Ular diprediksi menjadi salah satu yang paling hoki dalam urusan keuangan.

Peluang cuan dapat datang melalui kenaikan penghasilan, bonus pekerjaan, keuntungan bisnis, hingga rezeki tak terduga dari berbagai arah.

Konsistensi dalam bekerja dipercaya menjadi faktor yang memperkuat datangnya keberuntungan tersebut.

2. Shio Anjing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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