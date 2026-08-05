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Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.19 WIB

3 Zodiak yang di Bulan Agustus 2026 Bisa Mewujudkan Mimpinya, Pencapaian Besar Akhirnya Bisa Diraih

Zodiak yang diramalkan di bulan Agustus 2026 bisa mewujudkan mimpinya hingga pencapaian besar akhirnya bisa diraih. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan di bulan Agustus 2026 bisa mewujudkan mimpinya hingga pencapaian besar akhirnya bisa diraih. (dok: pexels)

JawaPos.com - Setiap orang dalam hidupnya tentu punya paling tidak satu keinginan, baik kecil maupun besar.

Meski belum tentu bisa mewujudkan, bila pada akhirnya sanggup untuk meraihnya tentu jadilah satu hal yang menggembirakan.

Pada tahun kuda api ini sendiri ada sebagian orang yang dikatakan tengah diberkahi keberuntungan sehingga bisa mewujudkan mimpinya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan di bulan Agustus 2026 bisa mewujudkan mimpinya hingga pencapaian besar akhirnya bisa diraih. 

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak gemini dikatakan akan  punya keberuntungan di bulan Agustus ini.

Dalam waktu dekat, mereka yang berzodiak satu ini dimungkinkan bisa mewujudkan salah satu mimpi yang dipunya.

Astrolog meyakini, mimpi seperti menikahi jodoh atau mendapatkan keturunan akan segera bisa diperoleh.

Selain keberuntungan yang mempengaruhi waktu, kegigihan dalam berusaha juga jadi salah satu faktor mengapa hal tersebut bisa terwujud.

2. Zodiak Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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