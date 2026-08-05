Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.26 WIB

Datang di Waktu yang Tepat, 6 Zodiak Berpotensi Mendapat Bantuan Uang dan Rezeki pada Agustus 2026

Ilustrasi Mendapat Bantuan Uang dan Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Mendapat Bantuan Uang dan Rezeki (magnific)

Rezeki dapat hadir melalui berbagai cara, mulai dari hadiah, bantuan keluarga, dukungan pasangan, hingga peluang pekerjaan atau kesempatan bisnis yang membuka jalan menuju kondisi keuangan yang lebih baik.

Meski demikian, ramalan zodiak merupakan hiburan yang berkembang di masyarakat dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian.

Setiap orang tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan melalui kerja keras, perencanaan yang matang, dan sikap bijaksana dalam mengambil keputusan.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi berpotensi menerima bantuan uang dan rezeki pada Agustus 2026?

Berikut ulasan selengkapnya dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (05/08).

1. Virgo

Virgo dikenal sebagai pribadi yang rapi, disiplin, dan sangat memperhatikan penampilan maupun detail dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan sehingga sering dipercaya mengemban berbagai tugas penting.

Di balik sifat perfeksionisnya, Virgo kerap memikirkan banyak hal hingga mudah merasa khawatir terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi.

Meski demikian, mereka memiliki empati yang besar dan tidak segan membantu orang lain ketika melihat ada yang membutuhkan pertolongan.

Ramalan menyebutkan bahwa Agustus 2026 menjadi periode yang cukup menjanjikan bagi Virgo.

Bantuan berupa uang atau dukungan finansial diperkirakan datang dari seseorang yang memiliki hubungan dekat, seperti pasangan, keluarga, sahabat, maupun orang yang selama ini memberikan perhatian secara tulus.

2. Libra

Libra merupakan zodiak yang dikenal ramah, komunikatif, dan mudah menjalin hubungan dengan berbagai kalangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Daftar 6 Shio Paling Hoki Sepanjang Agustus 2026, Peluang Cuan Makin Besar! - Image
Zodiak

Daftar 6 Shio Paling Hoki Sepanjang Agustus 2026, Peluang Cuan Makin Besar!

Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.32 WIB

3 Zodiak yang di Bulan Agustus 2026 Bisa Mewujudkan Mimpinya, Pencapaian Besar Akhirnya Bisa Diraih - Image
Zodiak

3 Zodiak yang di Bulan Agustus 2026 Bisa Mewujudkan Mimpinya, Pencapaian Besar Akhirnya Bisa Diraih

Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.19 WIB

6 Zodiak Diprediksi Jadi Calon Jutawan Bulan Agustus 2026, Uang Mengalir Deras Tanpa Henti - Image
Zodiak

6 Zodiak Diprediksi Jadi Calon Jutawan Bulan Agustus 2026, Uang Mengalir Deras Tanpa Henti

Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.11 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

3

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

4

Hasil Piala Presiden: Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-0, Yuran Fernandes Gacor!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

8

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

9

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

10

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore