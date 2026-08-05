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Rabbany Wanadriani
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.22 WIB

Ramalan Zodiak Kamis 6 Agustus 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Virgo, penganggaran yang praktis akan menstabilkan arus keuangan, sementara kesenangan kecil dapat mencerahkan suasana hati Anda.

Sedangkan bagi Scorpio, keuangan membutuhkan kehati-hatian, ingat, kesabaran akan memberikan hasil yang lebih besar.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Kamis 6 Agustus 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Cinta akan terpancar keluar sebab pesona Anda menarik koneksi yang manis atau menghidupkan kembali percikan yang sudah ada.

Menurut horoskop harian Anda, kepercayaan diri profesional tak terbendung saat Anda memimpin dengan visi yang berani.

Peluang untuk pertumbuhan finansial akan muncul melalui kolaborasi, jadi bagikan ide-ide Anda.

Vitalitas akan melambung selama Anda menyalurkan semangat membara ke dalam gerakan yang penuh sukacita.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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