Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.15 WIB

Ramalan Shio Kamis 6 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Atasi kesepian shio Monyet dengan belajar menghibur diri sendiri.

Sedangkan hari keberuntungan membawa hal-hal baik bagi kehidupan keluarga shio Babi.

Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 6 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Mengabaikan teman-teman dapat membuat Anda merasa terisolasi.

Upaya untuk berbaur dan bertemu orang baru kemungkinan besar tidak akan berhasil saat ini.

Atasi kesepian Anda dengan belajar menghibur diri sendiri.

Orang-orang akan kembali pada akhirnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Kamis 6 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam - Image
Zodiak

Ramalan Shio Kamis 6 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

Kamis, 6 Agustus 2026 | 04.47 WIB

Ramalan Zodiak Kamis 6 Agustus 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Kamis 6 Agustus 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Kamis, 6 Agustus 2026 | 04.43 WIB

Ramalan Zodiak Kamis 6 Agustus 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Kamis 6 Agustus 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

Kamis, 6 Agustus 2026 | 04.38 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore