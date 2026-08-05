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Rabbany Wanadriani
Kamis, 6 Agustus 2026 | 04.43 WIB

Ramalan Zodiak Kamis 6 Agustus 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Kemajuan yang stabil akan Capricorn raih di tempat kerja ketika menghormati komitmen jangka panjang.

Sementara intuisi kerja Pisces sangat tajam, saksikan pendekatan kreatif Anda berkembang.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Kamis 6 Agustus 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Kehidupan asmara Anda siap untuk petualangan spontan, katakan saja ya pada undangan.

Pergeseran dalam pandangan kerja Anda akan memicu antusiasme baru untuk proyek-proyek mendatang.

Kelola anggaran Anda dengan bijak, solusi kreatif akan meningkatkan keamanan finansial Anda.

Isi ulang energi di luar ruangan, alam adalah penyembuh terbaik Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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