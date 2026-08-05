Ramalan Shio Kamis 6 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Kreativitas akan menjadi fokus shio Ular.
Di sisi lain, sikap keras kepala bisa membuat atasan shio Kerbau kesal.
Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 6 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
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Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Romansa dapat muncul di tempat yang tak terduga.
Cinta dan kelembutan yang Anda butuhkan saat ini seharusnya tersedia dari orang yang paling Anda butuhkan.
Segala pesimisme yang Anda rasakan tentang kehidupan percintaan dapat digantikan dengan perasaan harapan dan kebahagiaan.
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