3 Zodiak yang Berani Keluar dari Lingkaran Kesulitan, Hidup Perlahan Membaik pada 5 Agustus 2026

JawaPos.com - Perjalanan hidup tidak selalu bergerak lurus. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya menemukan titik balik yang membawa perubahan ke arah lebih baik.

Dalam astrologi, setiap fase bulan dipercaya menghadirkan energi yang berbeda, termasuk kesempatan untuk memperbaiki diri.

Pada 5 Agustus 2026, fase Waning Gibbous Moon atau Bulan Cembung Akhir menjadi simbol pelepasan terhadap berbagai hal yang selama ini menghambat perkembangan.

Momen ini identik dengan evaluasi diri, keberanian mengambil keputusan, serta kesiapan menutup bab lama demi membuka peluang yang lebih menjanjikan.

Bagi beberapa zodiak, energi tersebut terasa semakin kuat. Mereka mulai memiliki keberanian meninggalkan rasa takut, kebiasaan yang tidak produktif, hingga hubungan yang justru menguras energi.

Langkah kecil itu menjadi awal munculnya berbagai peluang yang sebelumnya sulit terlihat.

Berikut 3 zodiak yang diperkirakan berhasil keluar dari lingkaran kesulitan pada 5 Agustus 2026 diulas dari Yourtango.com.

1. Cancer

Cancer mulai merasakan perubahan yang cukup signifikan setelah melewati berbagai tekanan emosional dalam beberapa waktu terakhir.

Pada 5 Agustus 2026, energi Waning Gibbous Moon membantu Cancer melihat bahwa masa-masa sulit tidak akan berlangsung selamanya.

Harapan yang sempat memudar perlahan kembali tumbuh dan memberikan semangat baru untuk melangkah.

Keberanian terbesar Cancer bukan berasal dari perubahan yang terjadi di luar dirinya, melainkan dari kemampuan menerima masa lalu tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri.

Pengalaman yang pernah menyakitkan kini berubah menjadi pelajaran berharga untuk membangun kehidupan yang lebih stabil.

Sikap tersebut membuat Cancer lebih percaya diri dalam menentukan arah masa depan.