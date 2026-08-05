Ramalan Zodiak Scorpio 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak scorpio akan merasa berenergi dan terinspirasi. Untuk sementara, kesampingkan logika dan akal sehat, dan serahkan semuanya pada imajinasi dan kreativitas.

Saat memberi diri sendiri kesempatan untuk bersantai, scorpio akan menyadari bahwa tidak semua hal harus merepotkan dan segala sesuatunya akan mulai mengalir ke arah yang benar. Semuanya akan berjalan dengan sendirinya.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio perlu mengembangkan persatuan untuk menyelamatkan hubungan asmaramu dengan pasangan. Terkait karir, perubahan pekerjaan adalah berkah dan akan membawa scorpio lebih dekat pada tujuan karir.

Sementara itu, kondisi kulit yang sehat akan memancarkan aura sehat dan membuat scorpio merasa sangat bahagia. Pada ranah keuangan, berhati-hatilah agar tidak berlebihan dan menghabiskan terlalu banyak uang saat akan memanjakan diri sendiri.

Cinta Scorpio

Scorpio dan pasangan sangat berbeda pendapat tentang bagaimana suatu masalah perlu diselesaikan. Scorpio berada di posisi sulit dengan risiko besar untuk kalah. Alih-alih bertengkar dengan pasangan, kembangkan persatuan untuk menyelamatkan hubunganmu.

Karir Scorpio

Hari ini, scorpio mungkin memutuskan untuk mengambil pekerjaan baru. Perubahan karir ini adalah keputusan yang disengaja dan diharapkan.

Ini adalah waktu yang menyenangkan, tetapi scorpio kemungkinan akan melihat beberapa perubahan besar di sektor pekerjaan. Jangan stres karena perubahan ini adalah berkah tersembunyi dan pada akhirnya akan membawa scorpio lebih dekat pada tujuan karir.

Kesehatan Scorpio

Hari ini, kulit scorpio akan memancarkan aura sehat, sehingga scorpio merasa sangat bahagia. Bahkan jika mengalami masalah kulit akhir-akhir ini, scorpio akan melihat peningkatan yang signifikan hari ini. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya.