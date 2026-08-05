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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.01 WIB

Ramalan Zodiak Libra 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi zodiak libra. Emosi libra akan seimbang dan libra mendapatkan rasa kesejahteraan diri. 

Kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri libra sedang bagus, jadi manfaatkanlah hari ini. Buatlah kenangan bersama orang-orang terkasih dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra  Rabu, 5 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra sebaiknya meminta pendapat atau nasihat pasangan saat memiliki masalah saat ini. Terkait karir, libra mungkin akan menemukan tawaran atau informasi pekerjaan baru yang menarik hari ini.

Sementara itu, tetaplah mempertahankan rutinitas kesehatan dan kebugaran yang sangat bermanfaat bagi libra. Terkait keuangan, libra termotivasi untuk mencoba berbagai cara baru dalam menghasilkan lebih banyak uang.

Cinta Libra

Pengaruh planet-planet menciptakan perasaan baik dan kekuatan yang luar biasa antara libra dan pasangan. Bahkan jika memiliki masalah saat ini, jangan takut untuk meminta pendapat atau nasihat pasangan. 

Informasi dari pasangan akan bermanfaat dan perlu diterima dengan baik. Berikan kekuatan ekstra satu sama lain hari ini.

Karir Libra

Jika sedang mencari pekerjaan baru, libra mungkin menemukan tawaran atau informasi menarik hari ini. Jangan mengabaikan pilihan ini begitu saja, karena ini mungkin kesempatan untuk memperluas keahlian dan bidang karir libra. 

Tetaplah berpikiran terbuka dan pertimbangkan pilihanmu hari ini. Mungkin bukan itu yang libra cari, tetapi tetap akan menguntungkan libra.

Kesehatan Libra

Pengaruh kesehatan yang baik terhadap penampilan, membuat libra merasa dan terlihat luar biasa. Orang lain juga memperhatikan, jadi libra dapat menikmati komentar positif mereka saat ini. Pertahankan rutinitas kesehatan dan kebugaran, karena itu sangat bermanfaat bagi libra.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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