Ramalan Zodiak Capricorn 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan

JawaPos.com - Zodiak capricorn merasa kecewa dan jengkel dalam beberapa hal. Kinerja capricorn mungkin menurun, sehingga membuat frustrasi.

Tujuan dan sasaran yang capricorn tetapkan untuk diri sendiri menjadi tidak mudah tercapai. Ini hanya periode sementara, jadi jangan terlalu khawatir tentang hal-hal ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Meskipun zodiak capricorn dan pasangan memiliki perbedaan pendapat, jangan biarkan hal itu merusak perasaan satu sama lain. Terkait karir, jadikan pekerjaan paruh waktu sebagai pekerjaan tetap, karena bisa memberikan imbalan yang besar.

Sementara itu, lanjutkan rutinitas perawatan kulit untuk membantu mewujudkan perubahan positif pada kulit. Terkait keuangan, jangan ragu mengeluarkan biaya untuk memanjakan diri sendiri setelah bekerja keras.

Cinta Capricorn

Pasangan merupakan bagian yang sangat penting dalam hidup capricorn, sehingga capricorn akan merasa sangat kehilangan jika hubungan asmara memburuk.

Capricorn dan pasangan mungkin memiliki perbedaan pendapat, tetapi jangan biarkan hal itu merusak perasaan satu sama lain. Mulailah memperbaiki hubungan tersebut dengan membuka percakapan.