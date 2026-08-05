Punya Naluri Bisnis Kuat, 7 Shio Ini Diyakini Mudah Meraih Keuntungan

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan keunggulan yang berbeda-beda. Selain menggambarkan sifat seseorang, shio juga kerap dikaitkan dengan peluang, keberuntungan, hingga cara seseorang mengelola rezeki.
Menurut kepercayaan tersebut, ada beberapa shio yang dinilai memiliki kecerdasan, naluri bisnis, serta kemampuan mengambil keputusan yang membuat mereka lebih mudah meraih kesuksesan finansial. Meski demikian, hal ini merupakan bagian dari tradisi astrologi dan tidak dapat dijadikan kepastian.
Dirangkum dari NauraKom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki bakat kuat dalam menghasilkan keuntungan berkat kecerdasan dan kemampuannya membaca peluang.
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Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, cepat berpikir, dan memiliki kemampuan membaca peluang dengan baik.
Mereka dinilai piawai mengelola keuangan serta mampu mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan penting. Kemampuan tersebut membuat mereka sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam investasi maupun dunia usaha.
Pemilik Shio Macan identik dengan karakter berani, percaya diri, dan memiliki insting yang kuat.
Mereka tidak ragu mengambil peluang baru, termasuk dalam bidang bisnis atau investasi. Meski berani mengambil risiko, mereka juga dikenal cukup cermat dalam mempertimbangkan potensi keuntungan dan tantangan yang ada.
Shio Kambing dikenal kreatif dan memiliki banyak ide segar yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha.
Kemampuan berpikir inovatif membuat mereka sering menemukan cara baru untuk memperoleh penghasilan. Selain itu, mereka juga dinilai cukup baik dalam mengatur kondisi keuangan agar tetap stabil.
Shio Monyet identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi.
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