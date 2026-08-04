5 Zodiak yang Punya Bakat Alami untuk Kaya dengan Jalur Bisnis, Berpotensi Jadi CEO Sukses

JawaPos.com - Dalam dunia bisnis, tidak hanya dibutuhkan inovasi, tetapi juga kemampuan seseorang dalam membaca peluang serta ketangguhan dalam menghadapi situasi kritis.

Berdasarkan pendapat dari astrologi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (04/08), beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter alami yang membuat mereka mampu sukses sebagai pengusaha ataupun membangun bisnis.

Zodiak-zodiak ini mampu membangun bisnisnya dari nol maupun mengembangkan usaha yang sudah berkembang.

Berikut lima zodiak yang dianggap memiliki bakat alami untuk kaya lewat jalur bisnis, karena mereka memiliki kualitas penting yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha.

Capricorn

Capricorn memiliki prinsip untuk membangun pondasi bisnis yang kuat. Mereka akan mengambil risiko yang telah diperhitungkan secara matang, demi mencapai tujuan yang bertahap.

Capricorn dipercaya mampu memimpin perusahaan, lembaga, ataupun mengembangkan bisnis dengan penuh rasa kedisiplinan. Mereka bekerja secara fokus, penuh dedikasi, dan berorientasi pada tujuan kekayaan jangka panjang.

Taurus

Taurus memiliki pemahaman yang kuat pada konsistensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam membangun sebuah bisnis. Mereka dikenal pantang menyerah dalammembangun bisnisnya agar sukses.

Dengan rasa sabar dan ketekunan, taurus dipercaya mampu mengembangkan ide-ide sederhana menjadi bernilai besar.

Virgo

Virgo unggul di bidang pengembangan, operasional, sampai konsultasi bisnis. Mereka mampu menemukan celah masalah sebelum risiko bisnis berkembang menjadi fatal.