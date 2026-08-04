Jago Cari Peluang! 9 Weton Ini Konon Paling Cocok Menjalankan Bisnis

Ilustrasi weton yang beruntung dalam dunia dagang (freepik/jcomp)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran seseorang. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa weton memiliki kaitan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam bidang pekerjaan dan bisnis.
Beberapa weton dipercaya memiliki sifat yang mendukung dunia usaha, seperti pandai membaca peluang, mudah membangun hubungan dengan pelanggan, hingga memiliki ketekunan dalam mengembangkan bisnis.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton tertentu disebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rezeki dari jalur perdagangan. Mereka diyakini mampu menarik pelanggan, menjaga kepercayaan, dan menemukan kesempatan bisnis yang tidak terduga.
Dikutip dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut sembilan weton yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam dunia dagang.
Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang teliti dan mampu melihat peluang di sekitarnya.
Dalam menjalankan usaha, mereka dipercaya memiliki sikap konsisten, jujur, serta pandai memberikan pelayanan yang membuat pelanggan merasa nyaman.
Karakter tersebut membuat Senin Legi dianggap mampu membangun bisnis secara bertahap hingga berkembang, bahkan ketika menghadapi persaingan yang cukup ketat.
Rabu Pahing dipercaya memiliki kemampuan sosial yang kuat. Mereka dikenal mudah bergaul dan mampu menciptakan hubungan baik dengan banyak orang.
Dalam dunia bisnis, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu keunggulan utama. Banyak peluang disebut datang melalui jaringan pertemanan atau relasi yang mereka bangun.
Sikap tenang dan cara berbicara yang meyakinkan membuat pemilik weton ini dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan pelanggan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut