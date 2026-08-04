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Leni Setya Wati
Selasa, 4 Agustus 2026 | 23.55 WIB

Jago Cari Peluang! 9 Weton Ini Konon Paling Cocok Menjalankan Bisnis

Ilustrasi weton yang beruntung dalam dunia dagang (freepik/jcomp) - Image

Ilustrasi weton yang beruntung dalam dunia dagang (freepik/jcomp)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran seseorang. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa weton memiliki kaitan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam bidang pekerjaan dan bisnis.

Beberapa weton dipercaya memiliki sifat yang mendukung dunia usaha, seperti pandai membaca peluang, mudah membangun hubungan dengan pelanggan, hingga memiliki ketekunan dalam mengembangkan bisnis.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton tertentu disebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rezeki dari jalur perdagangan. Mereka diyakini mampu menarik pelanggan, menjaga kepercayaan, dan menemukan kesempatan bisnis yang tidak terduga.

Dikutip dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut sembilan weton yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam dunia dagang.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang teliti dan mampu melihat peluang di sekitarnya.

Dalam menjalankan usaha, mereka dipercaya memiliki sikap konsisten, jujur, serta pandai memberikan pelayanan yang membuat pelanggan merasa nyaman.

Karakter tersebut membuat Senin Legi dianggap mampu membangun bisnis secara bertahap hingga berkembang, bahkan ketika menghadapi persaingan yang cukup ketat.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing dipercaya memiliki kemampuan sosial yang kuat. Mereka dikenal mudah bergaul dan mampu menciptakan hubungan baik dengan banyak orang.

Dalam dunia bisnis, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu keunggulan utama. Banyak peluang disebut datang melalui jaringan pertemanan atau relasi yang mereka bangun.

Sikap tenang dan cara berbicara yang meyakinkan membuat pemilik weton ini dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan pelanggan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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