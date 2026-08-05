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Leni Setya Wati
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.39 WIB

Tak Banyak Bicara tapi Berpengaruh, 7 Weton Ini Konon Punya Ucapan yang Penuh Berkah

Ilustrasi weton yang ucapannya seperti doa yang membawa hoki dan rezeki (freepik/jcomp) - Image

Ilustrasi weton yang ucapannya seperti doa yang membawa hoki dan rezeki (freepik/jcomp)

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang perkataannya selalu terasa menenangkan dan mampu memberikan semangat? Ada orang yang hanya dengan beberapa kalimat sederhana bisa membuat suasana berubah menjadi lebih baik, bahkan memberikan inspirasi bagi orang di sekitarnya.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, hal seperti ini sering dikaitkan dengan weton kelahiran seseorang. Weton bukan hanya dianggap sebagai penanda hari lahir, tetapi juga dipercaya menggambarkan karakter, sifat, dan energi yang melekat pada seseorang.

Beberapa weton diyakini memiliki aura positif yang membuat perkataannya terasa penuh makna. Bukan hanya karena unsur spiritual, tetapi juga karena sikap tulus, kebijaksanaan, dan cara mereka memperlakukan orang lain.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki ucapan penuh keberkahan? Berikut daftarnya seperti dikutip dari kanal YouTube LARAS SUKERTA.

1. Senin Kliwon

Pemilik weton Senin Kliwon dikenal memiliki karakter tenang, kalem, dan berwibawa. Mereka bukan tipe orang yang banyak berbicara, tetapi ketika menyampaikan sesuatu, perkataannya sering dianggap memiliki makna mendalam.

Sikap bijaksana membuat mereka kerap menjadi tempat meminta nasihat. Banyak orang merasa mendapatkan ketenangan atau sudut pandang baru setelah berbincang dengan pemilik weton ini.

Dalam kepercayaan Jawa, perpaduan energi Senin dan Kliwon membuat mereka dianggap memiliki kemampuan membawa pengaruh positif melalui kata-kata yang disampaikan dengan ketulusan.

2. Rabu Legi

Rabu Legi dipercaya memiliki kepribadian yang ceria, ramah, dan mudah memberikan energi positif kepada orang lain.

Mereka dikenal pandai menyampaikan kalimat yang membangun semangat dan membuat orang di sekitarnya lebih percaya diri. Ucapan sederhana dari pemilik weton ini sering dianggap mampu menjadi penyemangat dalam menghadapi tantangan.

Kombinasi karakter Rabu yang aktif dan Legi yang lembut membuat mereka mudah diterima di berbagai lingkungan. Karena itulah, Rabu Legi sering dikaitkan dengan kemampuan membuka peluang melalui hubungan baik dengan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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