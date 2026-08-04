Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.26 WIB

8 Ucapan Orang yang Terlalu Berusaha Adaptasi dan Diterima Sekitar Menurut Psikologi

Ucapan orang yang terlalu berusaha adaptasi dan diterima sekitar menurut psikologi./Magnific/ magnific - Image

Ucapan orang yang terlalu berusaha adaptasi dan diterima sekitar menurut psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa banyak orang mengubah sebagian dirinya di suatu titik demi merasa diterima dan adaptasi di lingkungannya.

Perilaku semacam ini sebenarnya wajar terjadi, namun mencari persetujuan secara terus-menerus dapat terlihat dari cara seseorang berbicara.

Sejumlah kalimat tertentu bisa menunjukkan bahwa seseorang lebih fokus untuk diterima dibanding menjadi dirinya sendiri.

pada Jumat (31/7), berikut delapan ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang terlalu berusaha diterima oleh lingkungan sekitarnya.

1. "Aku juga baru mikir itu!"

Orang yang terlalu berusaha diterima cenderung terlalu sering menyetujui pendapat orang lain dalam percakapan.

Kebiasaan ini muncul karena rasa khawatir akan dijauhi apabila mereka menyatakan ketidaksetujuan secara sopan.

Mereka sering menyetujui hampir semua hal yang diucapkan meski sebenarnya tidak sepenuhnya sependapat.

Ucapan seperti "aku juga baru mikir itu" sering diucapkan meski sebenarnya bukan hal yang sedang mereka pikirkan.

2. "Kamu tidak suka aku, ya?"

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Bicara, 5 Weton Ini Dipercaya Punya Ucapan yang Mudah Terwujud Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Bicara, 5 Weton Ini Dipercaya Punya Ucapan yang Mudah Terwujud Menurut Primbon Jawa

Senin, 3 Agustus 2026 | 06.37 WIB

10 Ucapan Khas Orang yang Sedang Kacau Secara Mental dan Emosional Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Ucapan Khas Orang yang Sedang Kacau Secara Mental dan Emosional Menurut Psikologi

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.01 WIB

10 Weton Ini Dipercaya Memiliki Ucapan yang Mengandung Doa dan Membuka Rezeki - Image
Zodiak

10 Weton Ini Dipercaya Memiliki Ucapan yang Mengandung Doa dan Membuka Rezeki

Jumat, 31 Juli 2026 | 04.42 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore