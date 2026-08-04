8 Ucapan Orang yang Terlalu Berusaha Adaptasi dan Diterima Sekitar Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa banyak orang mengubah sebagian dirinya di suatu titik demi merasa diterima dan adaptasi di lingkungannya.

Perilaku semacam ini sebenarnya wajar terjadi, namun mencari persetujuan secara terus-menerus dapat terlihat dari cara seseorang berbicara.

Sejumlah kalimat tertentu bisa menunjukkan bahwa seseorang lebih fokus untuk diterima dibanding menjadi dirinya sendiri.

pada Jumat (31/7), berikut delapan ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang terlalu berusaha diterima oleh lingkungan sekitarnya.

1. "Aku juga baru mikir itu!"

Orang yang terlalu berusaha diterima cenderung terlalu sering menyetujui pendapat orang lain dalam percakapan.

Kebiasaan ini muncul karena rasa khawatir akan dijauhi apabila mereka menyatakan ketidaksetujuan secara sopan.

Mereka sering menyetujui hampir semua hal yang diucapkan meski sebenarnya tidak sepenuhnya sependapat.

Ucapan seperti "aku juga baru mikir itu" sering diucapkan meski sebenarnya bukan hal yang sedang mereka pikirkan.