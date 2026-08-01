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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.01 WIB

10 Ucapan Khas Orang yang Sedang Kacau Secara Mental dan Emosional Menurut Psikologi

Ucapan khas orang yang sedang kacau secara mental dan emosional menurut psikologi./Magnific/ jcomp - Image

Ucapan khas orang yang sedang kacau secara mental dan emosional menurut psikologi./Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa banyak orang menjalani hidup sekadar mengikuti rutinitas tanpa benar-benar mengekspresikan perasaannya.

Ketika merasa kewalahan, sebagian orang cenderung menyembunyikan kondisinya di balik senyum yang sebenarnya dipaksakan.

Namun orang yang benar-benar kacau secara mental dan emosional sering tanpa sadar mengungkapkannya lewat percakapan santai.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (1/8), berikut sepuluh ucapan khas yang biasa diucapkan orang yang sedang kacau secara mental dan emosional.

1. "Maaf, aku agak berantakan hari ini"

Orang yang kacau secara mental dan emosional sering kesulitan mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada orang lain.

Mereka memilih meremehkan kondisi sebenarnya agar tidak membebani orang-orang yang mereka sayangi.

Semakin perasaan tersebut dipendam, kondisi tersebut justru berpotensi memburuk seiring berjalannya waktu.

Berbagi cerita dengan orang yang dipercaya menjadi salah satu cara penting untuk meringankan beban tersebut.

2. "Aku tidak bisa berpikir jernih"

Editor: Hanny Suwindari
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