Bukan Sekadar Bicara, 5 Weton Ini Dipercaya Punya Ucapan yang Mudah Terwujud Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Weton dengan Sabdo Dadi Paling Kuat (freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, terdapat konsep yang dikenal dengan istilah Sabdo Dadi, yaitu keyakinan bahwa perkataan seseorang dapat memiliki pengaruh besar ketika disertai niat, keyakinan, dan kekuatan batin.

Sabdo Dadi bukan hanya tentang kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana seseorang menjaga pikiran, sikap, serta niat dalam menjalani kehidupan.

Dalam pandangan Primbon Jawa, orang yang memiliki Sabdo Dadi kuat biasanya bukan mereka yang banyak berbicara. Justru, mereka cenderung berhati-hati dalam memilih kata, karena setiap ucapan dianggap memiliki makna dan energi tersendiri.

Memasuki tahun 2026, sebagian masyarakat yang mempercayai primbon meyakini bahwa energi batin dan kekuatan niat akan semakin diperhatikan. Karena itu, menjaga ucapan menjadi salah satu hal penting agar perkataan yang keluar membawa kebaikan.

Dirangkum dari berbagai sumber budaya Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki karakter dengan Sabdo Dadi kuat. Berikut daftarnya.

1. Selasa Kliwon Pemilik weton Selasa Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang memiliki intuisi tajam dan kedalaman perasaan.

Mereka biasanya tidak banyak berbicara tanpa alasan. Namun ketika menyampaikan sesuatu, perkataannya dianggap memiliki bobot dan mampu memengaruhi orang di sekitarnya.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, kekuatan Sabdo Dadi Selasa Kliwon muncul dari kemampuan mereka mengendalikan pikiran dan perasaan.

Doa serta harapan yang disampaikan dengan penuh keyakinan dipercaya lebih mudah menemukan jalannya.

Meski begitu, mereka juga diingatkan agar berhati-hati ketika sedang emosi. Ucapan negatif yang keluar dalam kondisi marah dipercaya dapat membawa dampak kurang baik bagi diri sendiri.

Karena itu, menjaga pikiran positif dan membiasakan berkata baik menjadi kunci keseimbangan bagi weton ini.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon dikenal sebagai weton yang memiliki kesan berwibawa dan penuh ketenangan.