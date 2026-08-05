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Rabbany Wanadriani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.33 WIB

Punya Jiwa Tangguh, 6 Zodiak Ini Mampu Mengendalikan Emosi di Masa Sulit

ilustrasi zodiak paling tenang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling tenang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang dipercaya memiliki karakter lebih stabil dibandingkan lainnya. Mereka dikenal mampu menjaga ketenangan meski sedang menghadapi tekanan, konflik, atau situasi yang penuh tantangan.

Orang-orang dengan karakter ini tidak mudah terbawa suasana. Mereka cenderung berpikir jernih, mengendalikan emosi, dan mencari solusi daripada memperbesar masalah.

Sikap tenang tersebut juga membuat mereka sering menjadi tempat bersandar bagi orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki kemampuan untuk tetap kuat dan stabil ketika menghadapi masa sulit.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang sabar dan tidak mudah terpancing emosi. Mereka biasanya memilih untuk memahami keadaan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.

Ketika menghadapi masalah besar, Taurus cenderung tetap berpikir realistis dan mencari solusi yang dapat memberikan hasil jangka panjang.

Sifatnya yang tenang dan konsisten membuat mereka menjadi sosok yang dapat diandalkan, terutama ketika orang lain mulai kehilangan arah.

2. Pisces

Pisces memiliki kepekaan emosional yang tinggi sehingga mampu memahami perasaan diri sendiri maupun orang lain.

Saat berada dalam situasi sulit, mereka lebih memilih menenangkan diri daripada bereaksi secara berlebihan.

Rasa empati yang kuat membuat Pisces sering menjadi sosok yang mampu memberikan dukungan dan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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