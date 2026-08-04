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Lania Monica
Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.20 WIB

Tes Kepribadian: Hal Dihat Pertama Mengungkap Dirimu Seorang Pemimpi, Praktis, Tangguh, atau Santai

Tes Psikologi Mengungkap Apakah Kamu Seorang Pemimpi, Praktis, Tangguh, atau Santai (TOI) - Image

Tes Psikologi Mengungkap Apakah Kamu Seorang Pemimpi, Praktis, Tangguh, atau Santai (TOI)

JawaPos.com - Tes kepribadian berbasis psikologi belakangan ini semakin banyak dicari karena dipercaya mampu membongkar pola pikir, emosi, dan sikap seseorang hanya dalam hitungan detik.

Apa yang pertama kali terlihat dipercaya bisa mencerminkan sifat dominan, cara menghadapi masalah, hingga kemampuan diri mengelola stres.

Salah satu yang viral adalah tes kepribadian psikologi “Langit, Rumah, atau Lemon” yang awalnya dibagikan oleh Marina Winberg di media sosial.

Marina, yang dikenal sebagai neuraleaner dan antistress expert, mengatakan bahwa gambar ini punya beberapa elemen tersembunyi: langit, rumah, gabungan keduanya, dan lemon.

Uniknya, mata kita biasanya hanya menangkap salah satunya lebih dulu. 

Dari apa yang pertama kali kamu lihat, katanya bisa ketahuan apakah kamu seorang pemimpi, orang yang praktis, pribadi tangguh, atau tipe santai yang mudah menyesuaikan diri.

Dilansir dari Times of India, berikut arti yang bisa kamu pahami dari gambar ini:

Kalau kamu melihat langit lebih dulu

Kalau langit yang pertama menarik perhatianmu, itu tanda kamu adalah pemimpi dengan hati yang lembut. Kamu selalu optimis bahkan di saat terberat, sehingga kehadiranmu sering membawa semangat untuk orang-orang di sekitar.

Kalau kamu melihat rumah lebih dulu

Editor: Hanny Suwindari
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