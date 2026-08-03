Hadapi Cobaan Tanpa Drama, Ini 6 Zodiak dengan Mental Paling Tangguh

JawaPos.com - Banyak orang mudah terbawa emosi ketika menghadapi tekanan. Namun, dalam astrologi dipercaya ada beberapa zodiak yang memiliki karakter lebih tenang sehingga mampu menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan fokus.

Mereka dikenal tidak mudah panik, mampu berpikir rasional, dan tetap mengendalikan emosi saat menghadapi berbagai tantangan. Sikap tersebut juga membuat kehadiran mereka sering menjadi penenang bagi orang-orang di sekitarnya.

Dilansir English jagran, berikut enam zodiak yang dikenal memiliki ketenangan luar biasa ketika menghadapi masa-masa penuh tekanan.

1. Taurus Taurus dikenal sebagai pribadi yang sabar dan tidak mudah terpancing emosi. Mereka lebih suka mengamati keadaan sebelum mengambil keputusan sehingga jarang bertindak secara gegabah.

Saat menghadapi masalah besar sekalipun, Taurus tetap berusaha fokus mencari solusi yang realistis dan bermanfaat untuk jangka panjang. Karakter mereka yang membumi membuatnya terlihat stabil serta dapat diandalkan ketika situasi sedang tidak menentu.

2. Pisces Pisces memiliki kepekaan emosional dan intuisi yang kuat. Kemampuan tersebut membantu mereka tetap tenang meski berada dalam situasi yang penuh tekanan.

Alih-alih bereaksi secara berlebihan, Pisces lebih memilih mendengarkan, menenangkan diri, dan memahami kondisi orang lain. Rasa empati yang tinggi membuat mereka mampu memberikan dukungan emosional sekaligus menghadirkan suasana yang lebih damai di tengah kesulitan.

3. Libra Libra selalu berusaha menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Mereka lebih mengutamakan dialog daripada perdebatan ketika menghadapi persoalan.

Kemampuan berdiplomasi membuat Libra mampu meredakan ketegangan dengan cara yang bijaksana. Saat situasi mulai memanas, mereka sering menjadi sosok penengah yang mengajak semua pihak mencari jalan keluar yang adil.