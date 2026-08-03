Hadapi Cobaan Tanpa Drama, Ini 6 Zodiak dengan Mental Paling Tangguh

ilustrasi zodiak paling tenang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Banyak orang mudah terbawa emosi ketika menghadapi tekanan. Namun, dalam astrologi dipercaya ada beberapa zodiak yang memiliki karakter lebih tenang sehingga mampu menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan fokus.
Mereka dikenal tidak mudah panik, mampu berpikir rasional, dan tetap mengendalikan emosi saat menghadapi berbagai tantangan. Sikap tersebut juga membuat kehadiran mereka sering menjadi penenang bagi orang-orang di sekitarnya.
Dilansir English jagran, berikut enam zodiak yang dikenal memiliki ketenangan luar biasa ketika menghadapi masa-masa penuh tekanan.
Taurus dikenal sebagai pribadi yang sabar dan tidak mudah terpancing emosi. Mereka lebih suka mengamati keadaan sebelum mengambil keputusan sehingga jarang bertindak secara gegabah.
Saat menghadapi masalah besar sekalipun, Taurus tetap berusaha fokus mencari solusi yang realistis dan bermanfaat untuk jangka panjang. Karakter mereka yang membumi membuatnya terlihat stabil serta dapat diandalkan ketika situasi sedang tidak menentu.
Pisces memiliki kepekaan emosional dan intuisi yang kuat. Kemampuan tersebut membantu mereka tetap tenang meski berada dalam situasi yang penuh tekanan.
Alih-alih bereaksi secara berlebihan, Pisces lebih memilih mendengarkan, menenangkan diri, dan memahami kondisi orang lain. Rasa empati yang tinggi membuat mereka mampu memberikan dukungan emosional sekaligus menghadirkan suasana yang lebih damai di tengah kesulitan.
Libra selalu berusaha menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Mereka lebih mengutamakan dialog daripada perdebatan ketika menghadapi persoalan.
Kemampuan berdiplomasi membuat Libra mampu meredakan ketegangan dengan cara yang bijaksana. Saat situasi mulai memanas, mereka sering menjadi sosok penengah yang mengajak semua pihak mencari jalan keluar yang adil.
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang mengutamakan logika dalam mengambil keputusan. Ketika keadaan menjadi rumit, mereka tidak mudah larut dalam kepanikan.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa