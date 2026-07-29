3 Zodiak Paling Tangguh Usai Bulan Purnama 29 Juli 2026: Bangkit Mental, Emosi Stabil, dan Siap Menang

Ilustrasi Zodiak Paling Tangguh (magnific)
JawaPos.com - Pergerakan Bulan Purnama di Aquarius pada 29 Juli 2026 menjadi salah satu fenomena astrologi yang banyak menarik perhatian.
Momen ini dipercaya membawa energi transformasi yang mendorong seseorang untuk melepaskan beban emosional, memperjelas tujuan hidup, sekaligus memperkuat daya tahan mental dalam menghadapi berbagai perubahan.
Di sisi lain, sejumlah pergerakan planet yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk fase kemunduran Merkurius serta perubahan posisi titik lunar, dianggap telah menghadirkan berbagai tantangan emosional.
Meski terasa melelahkan, pengalaman tersebut diyakini menjadi proses pembelajaran yang membentuk pribadi lebih tangguh dan matang.
Bagi sebagian zodiak, Bulan Purnama kali ini menjadi titik balik yang penting.
Mereka diperkirakan mulai mampu melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih jernih, mengambil keputusan tanpa dipengaruhi rasa takut, serta lebih yakin terhadap kemampuan diri sendiri.
Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi memperoleh kekuatan mental dan emosional setelah Bulan Purnama pada 29 Juli 2026?
Simak ulasan lengkapnya sebagaimana yang dikutip dari Yourtango.com.
1. Aquarius
Aquarius menjadi zodiak yang paling kuat menerima pengaruh Bulan Purnama kali ini karena terjadi tepat di wilayah zodiaknya.
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