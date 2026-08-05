Finansial Meningkat! 5 Weton Ini Sedang Masuki Puncak Kekayaan, Rezeki Deras Datang dari Segala Arah

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir, tetapi menyimpan kekuatan besar yang bisa memengaruhi arah hidup seseorang.

Tahun ini, menurut ilmu primbon dan titen Jawa, ada lima weton yang sedang mengalami lonjakan vibrasi spiritual luar biasa, membuat mereka bagaikan magnet rezeki dari segala arah.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut adalah lima weton yang sedang memasuki fase puncak energi kekayaan di tahun ini:

1. Senin Legi Memiliki neptu 9 (Senin 4 + Legi 5), Senin Legi dikenal sebagai pribadi sederhana, ulet, dan penuh ketekunan. Di balik kesederhanaannya, mereka menyimpan potensi spiritual dan material yang besar.

Tahun ini, energi langit dan bumi selaras dengan neptu mereka. Akibatnya, rezeki datang dari arah tak terduga: warisan, kenaikan jabatan, bahkan viral tanpa sengaja. Semua ini adalah buah dari doa-doa di malam sunyi, kesabaran panjang, dan amal yang diam-diam dilakukan.

Tapi mereka harus hati-hati terhadap ujian kesombongan. Jika bisa menjaga kerendahan hati, jalan rezeki mereka akan terus terbuka lebar.

2. Kamis Pahing Dengan neptu 17 (Kamis 8 + Pahing 9), Kamis Pahing memiliki magnet spiritual kuat. Mereka punya intuisi tajam dalam membaca peluang dan orang yang bisa dipercaya.

Setelah energi malam Satu Suro, banyak Kamis Pahing yang menuai hasil dari perjuangan panjang. Rezeki kaget datang lewat uang tunai, proyek, bahkan pasangan yang kariernya melesat.

Namun, kepercayaan diri yang berlebihan bisa menjadi bumerang. Kunci kesuksesan mereka adalah tetap rendah hati dan berbagi ilmu serta rezeki. Semakin mereka memberi, semakin besar pula berkah yang mereka terima.

3. Selasa Kliwon Neptu 11 (Selasa 3 + Kliwon 8) membuat Selasa Kliwon dikenal sebagai pejuang senyap yang kini saatnya menang besar. Mereka telah melewati banyak penderitaan sejak muda.