Hidup Penuh Kemudahan! 10 Weton Pembawa Kekayaan, Hidup Selalu Lapang dan Rezeki Selalu Mapan

JawaPos.com – Dalam hitungan Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dikenal sebagai pembawa kekayaan karena hidupnya selalu lapang dan penuh kemudahan.

Mereka yang lahir dengan weton ini diyakini memiliki jalan rezeki yang mapan dan stabil, bahkan sejak usia muda.

Weton-weton ini dipercaya membawa keberuntungan besar dalam urusan materi, bisnis, maupun pekerjaan yang menghasilkan uang.

Primbon menyebut bahwa pemilik weton ini jarang mengalami kesulitan finansial karena selalu ada jalan terbuka menuju kemapanan.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, dijelaskan bahwa ada sepuluh weton kaya pembawa kekayaan, hidup selalu lapang dan rezeki selalu mapan menurut primbon jawa.

1. Minggu Pon

Individu yang terlahir pada Minggu Pon memiliki karakter berani namun seringkali mudah terbawa emosi dalam menghadapi situasi tertentu.

Meskipun kerap menghadapi tantangan dan konflik dengan orang lain, mereka dikenal memiliki rasa sayang yang mendalam terhadap keluarga dan orang-orang terdekat.

Sifat setia dan penuh kasih sayang menjadi karakteristik utama yang menonjol dari pribadi mereka.