Hidup Penuh Kemudahan! 10 Weton Pembawa Kekayaan, Hidup Selalu Lapang dan Rezeki Selalu Mapan

Ilustrasi weton tibo sri yang rezeki melimpah makin tua makin jaya menurut primbon Jawa (Magnific/ johnstocker)
JawaPos.com – Dalam hitungan Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dikenal sebagai pembawa kekayaan karena hidupnya selalu lapang dan penuh kemudahan.
Mereka yang lahir dengan weton ini diyakini memiliki jalan rezeki yang mapan dan stabil, bahkan sejak usia muda.
Weton-weton ini dipercaya membawa keberuntungan besar dalam urusan materi, bisnis, maupun pekerjaan yang menghasilkan uang.
Primbon menyebut bahwa pemilik weton ini jarang mengalami kesulitan finansial karena selalu ada jalan terbuka menuju kemapanan.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, dijelaskan bahwa ada sepuluh weton kaya pembawa kekayaan, hidup selalu lapang dan rezeki selalu mapan menurut primbon jawa.
1. Minggu Pon
Individu yang terlahir pada Minggu Pon memiliki karakter berani namun seringkali mudah terbawa emosi dalam menghadapi situasi tertentu.
Meskipun kerap menghadapi tantangan dan konflik dengan orang lain, mereka dikenal memiliki rasa sayang yang mendalam terhadap keluarga dan orang-orang terdekat.
Sifat setia dan penuh kasih sayang menjadi karakteristik utama yang menonjol dari pribadi mereka.
Berkat dedikasi tinggi dan ketekunan dalam bekerja, mereka diprediksi akan mengalami peningkatan penghasilan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan