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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.46 WIB

Finansial Naik Tanpa Henti! 5 Shio yang Dihantam Gelombang Rejeki Dari Berbagai Arah

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik) - Image

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, ada shio yang konon sedang dihantam gelombang rezeki secara bertubi-tubi.

Shio ini disebut-sebut tengah mengalami lonjakan finansial tanpa henti menurut ramalan astrologi Tionghoa.

Astrologi Tionghoa menyoroti bagaimana shio ini seolah menjadi pusat rezeki yang datang dari berbagai arah.

Dengan kekuatan rezeki yang terus mengalir, shio ini dilihat sebagai simbol finansial yang sedang naik daun.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat lima shio dihantam gelombang rejeki dan finansial naik tanpa henti menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kambing

Shio Kambing yang lahir pada tahun 1979 (unsur tanah), 1991 (unsur logam), 2003 (unsur air), dan 2015 (unsur kayu) memiliki karakteristik unik dalam dunia bisnis.

Mereka dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik dan mudah membangun relasi dengan siapa saja.

Kelebihan ini membuat pemilik shio Kambing mampu menarik perhatian calon pelanggan dengan mudah dan menciptakan peluang usaha yang menguntungkan.

Selain itu, mereka juga memiliki intuisi yang sangat tajam dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat pada waktu yang tepat.

Editor: Hanny Suwindari
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