7 Weton yang Tak Terprediksi Mampu Menyaingi Kekayaan Para Konglomerat, Kerja Kerasnya Mampu Memutar

Ilustrasi shio yang berpotensi menjadi konglomerat. (freepik)
JawaPos.com - Dalam cara pandang Primbon Jawa, nasib dan rezeki seseorang tak hanya dipengaruhi oleh takdir, tetapi juga oleh usaha serta tanggal lahir atau weton yang dimilikinya.
Ada orang-orang yang terlahir dengan weton luar biasa — mungkin kehidupan mereka biasa saja di awal, tak banyak menarik perhatian di masa muda, tetapi siapa sangka mereka menyimpan potensi besar untuk menjadi sultan sejati di masa depan.
Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, Primbon mencatat bahwa terdapat 7 weton istimewa yang dapat merubah nasib mereka hingga menjadi individu yang terhormat dan kaya raya, bahkan dapat bersaing dengan para konglomerat.
Mereka bukanlah orang yang hanya menunggu nasib baik, melainkan pejuang yang kerja kerasnya membawa mereka kepada kemakmuran yang mengejutkan.
Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai 7 weton istimewa yang tiba-tiba menjadi sultan menurut Primbon Jawa:
1. Weton Jumat Kliwon
Jumat Kliwon dikenal sebagai weton sakral dengan penjumlahan neptu 14 (Jumat: 6, Kliwon: 8).
Weton ini memiliki kekuatan spiritual yang kuat serta insting bisnis yang tajam.
Ciri khasnya:
Bekerja keras tetapi tetap tenang.
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