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Rabbany Wanadriani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.46 WIB

Tak Hanya Kerja Keras, 5 Bulan Kelahiran Ini Diyakini Punya Aura Kekayaan

ilustrasi 12 nama bulan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 nama bulan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Sebagian orang terlihat lebih mudah mencapai kondisi finansial yang mapan dibandingkan yang lain. Ada yang menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, dan kemampuan mengelola keuangan. Namun, ada pula yang percaya bahwa faktor astrologi, termasuk bulan kelahiran, ikut memengaruhi potensi seseorang dalam meraih kemakmuran.

Dalam dunia astrologi, bulan kelahiran dipercaya mencerminkan karakter, cara berpikir, hingga kecenderungan seseorang dalam mengambil keputusan, termasuk yang berkaitan dengan urusan finansial. Sifat-sifat tertentu dianggap dapat membantu seseorang lebih mudah membangun kekayaan dan mempertahankan stabilitas ekonomi.

Mengutip Good Housekeeping, berikut lima bulan kelahiran yang dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan finansial.

1. Januari

Orang yang lahir pada bulan Januari dikenal memiliki semangat tinggi dalam menetapkan target hidup. Mereka cenderung disiplin menjalankan rencana yang telah dibuat dan berkomitmen menyelesaikannya hingga tuntas.

Karakter pekerja keras dan penuh tanggung jawab membuat mereka mampu meraih pencapaian karier yang baik. Sifat tersebut juga menjadi modal penting dalam meningkatkan pendapatan serta membangun kondisi keuangan yang lebih mapan.

2. Mei

Mereka yang lahir di bulan Mei dikenal realistis dan konsisten dalam mengejar impian. Dengan tekad yang kuat, kreativitas, serta kegigihan, mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Keinginan untuk menikmati kehidupan yang nyaman menjadi salah satu motivasi terbesar mereka dalam bekerja. Selain pandai mencari peluang, mereka juga cukup cermat dalam mengelola sumber daya sehingga kondisi finansialnya cenderung stabil.

3. Agustus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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