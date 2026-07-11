Menurut Astrologi, Orang yang Lahir di 5 Bulan Ini Dipercaya Memiliki Aura Kuat dan Karisma Tinggi

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam astrologi, waktu kelahiran seseorang sering dikaitkan dengan karakter serta potensi kepribadiannya. Beberapa bulan kelahiran dipercaya membawa energi tertentu yang membuat seseorang memiliki daya tarik, kepercayaan diri, dan kemampuan memimpin yang lebih menonjol.
Mereka yang lahir pada bulan-bulan tertentu disebut memiliki kualitas alami untuk menginspirasi orang lain, mengambil peran sebagai pemimpin, serta memberikan pengaruh positif di lingkungan sekitarnya.
Mengutip English Jagran, berikut lima bulan kelahiran yang dipercaya memiliki aura kuat, kepribadian berpengaruh, dan jiwa kepemimpinan menurut perspektif astrologi.
1. Oktober
Orang yang lahir di bulan Oktober memiliki kekuatan unik yang menunjukkan pengaruh signifikan.
Dengan memanfaatkan kecerdasan emosional, pengamatan yang tajam, dan intuisi yang tinggi, orang-orang ini mampu mengungkap kebenaran mendalam.
Aura mereka berbicara sendiri dan kata-kata mereka terbukti berpengaruh bahkan ketika diam.
2. Januari
Orang yang lahir di bulan Januari adalah contoh terbaik dari semangat awal yang baru.
Mereka individu yang pantang menyerah, teguh, dan disiplin. Dorongan bawaan mereka adalah untuk mencapai yang terbaik melalui kerja keras dan keuletan.
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