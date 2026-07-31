Dari Januari hingga Oktober, Ini 5 Bulan Kelahiran yang Dikaitkan dengan Kekayaan

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan cara berbeda dalam mencapai kesuksesan. Sebagian orang menganggap keberhasilan finansial ditentukan oleh kerja keras, kemampuan mengelola uang, serta keputusan yang tepat, sementara sebagian lainnya percaya bahwa faktor astrologi juga dapat memberikan gambaran mengenai karakter seseorang.

Dalam astrologi, bulan kelahiran dipercaya memiliki kaitan dengan sifat, kemampuan, dan kecenderungan tertentu dalam diri seseorang. Beberapa bulan kelahiran bahkan disebut memiliki karakter yang mendukung pencapaian finansial, seperti disiplin, ambisi, kreativitas, dan kemampuan mengelola sumber daya.

Dilansir dari Good Housekeeping, berikut lima bulan kelahiran yang disebut memiliki potensi besar untuk meraih kemakmuran finansial menurut pandangan astrologi.

1. Januari Orang yang lahir pada bulan Januari dikenal memiliki semangat kuat dalam mengejar tujuan. Bertepatan dengan awal tahun, mereka sering dikaitkan dengan karakter penuh motivasi dan memiliki tekad untuk mewujudkan rencana yang telah dibuat.

Sifat disiplin, pekerja keras, dan fokus terhadap pencapaian membuat mereka dipercaya mampu meraih hasil positif dalam karier maupun keuangan. Ketekunan tersebut dapat menjadi modal penting dalam membangun kestabilan finansial.

2. Mei Mereka yang lahir di bulan Mei sering dikaitkan dengan karakter yang realistis, kreatif, dan memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan. Mereka tidak mudah menyerah dan bersedia bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Keinginan untuk memiliki kehidupan yang nyaman membuat mereka cenderung memperhatikan kondisi finansial. Selain itu, mereka dipercaya memiliki kemampuan mengelola sumber daya dengan baik sehingga mampu menjaga kestabilan ekonomi.

3. Agustus Orang yang lahir pada bulan Agustus disebut memiliki daya tarik dan rasa percaya diri yang kuat. Karisma tersebut dipercaya membantu mereka tampil menonjol serta membuka peluang dalam berbagai bidang.

Menurut astrologi, kombinasi antara keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan diri membuat mereka memiliki peluang untuk meraih kesuksesan, termasuk dalam hal keuangan dan pengaruh sosial.