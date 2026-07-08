8 Keunggulan Kepribadian Orang yang Lahir Juli, Agustus atau September, Kamu Termasuk?

Keunggulan kepribadian orang yang lahir Juli, Agustus atau September / foto : Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Bulan kelahiran ternyata memiliki pengaruh nyata terhadap kepribadian dan keunggulan yang dimiliki seseorang sepanjang hidupnya.
Orang yang lahir Juli Agustus September diketahui memiliki sejumlah keunggulan unik yang tidak selalu dimiliki orang yang lahir di bulan lain.
Penelitian neurosains dan zodiak sama-sama menunjukkan bahwa lingkungan saat dilahirkan membentuk temperamen dan cara berpikir seseorang.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (8/6), berikut delapan hal yang secara luar biasa lebih dikuasai oleh mereka yang lahir di bulan-bulan musim panas tersebut.
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1. Tetap optimis di tengah kesulitan
Menurut penelitian neurosains, orang yang lahir di bulan-bulan musim panas cenderung memiliki kecenderungan alami terhadap sikap positif.
Mereka mampu melihat sisi terang dari situasi buruk lebih cepat dibanding orang yang lahir di bulan-bulan musim dingin.
Musim kelahiran terbukti memengaruhi temperamen dasar seseorang yang terus terbawa hingga kehidupan dewasa.
2. Mudah terhubung dengan orang lain
Banyak orang yang lahir di bulan Juli memiliki kecerdasan emosional alami yang membuat mereka tahu cara membuat orang merasa dilihat.
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