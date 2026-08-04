Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 5 Agustus 2026 | 04.57 WIB

Harta Tak Terbendung! 6 Shio Unggulan Kelimpungan Kekayaan hingga Tenggelam di Dalam Kolam Uang

Ilustrasi kekayaan/Magnific - Image

Ilustrasi kekayaan/Magnific

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki takdir dan rezekinya yang unik. 

Ada yang harus melewati banyak rintangan untuk mencapai hasilnya, sementara yang lain seakan sudah ditakdirkan untuk hidup dalam kemewahan. 

Saat ini, langit Tiongkok memberikan sinar terang kepada enam shio yang beruntung dengan arus kekayaan yang terus mengalir, seolah mereka sedang "terbenam" dalam kolam yang dipenuhi uang—bukan karena keserakahan, tetapi sebagai imbalan atas kerja keras mereka yang luar biasa.

Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio terkemuka yang kini berada dalam jalur kesuksesan menurut astrologi Tiongkok. 

Rezeki mereka mengalir deras seperti banjir, muncul dari berbagai sisi, membuat para pengusaha kaya yang dulu meremehkan mereka merasa cemburu.

1. Shio Kerbau (牛 – Niu)

Kuat, sabar, dan selalu mencari peluang

Shio Kerbau melambangkan kerja keras dan ketekunan tanpa banyak bicara. 

Mereka lebih suka berdiam diri, fokus, dan bekerja terus menerus—dan inilah yang menjadikan mereka dipilih oleh semesta untuk menikmati aliran kekayaan yang melimpah. 

Beberapa tahun terakhir memang menjadi tantangan bagi Kerbau, namun masa sulit tersebut justru memperkuat dasar kekayaan mereka. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
3 Shio yang Bisa Jadi Kaya Raya di Tahun 2026, Kekayaannya Datang Lewat Bisnis yang Sukses Besar - Image
Zodiak

3 Shio yang Bisa Jadi Kaya Raya di Tahun 2026, Kekayaannya Datang Lewat Bisnis yang Sukses Besar

Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.57 WIB

7 Shio Terpilih Mendapat Ganjaran Kekayaan yang Tak Berujung Setelah Berhasil Lulus dari Ujian - Image
Zodiak

7 Shio Terpilih Mendapat Ganjaran Kekayaan yang Tak Berujung Setelah Berhasil Lulus dari Ujian

Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.52 WIB

Suntikan Rezeki! 6 Shio Terpilih Peroleh Kekayaan yang Tak Ada Habisnya Sebab Menjadi Orang Kesayang - Image
Zodiak

Suntikan Rezeki! 6 Shio Terpilih Peroleh Kekayaan yang Tak Ada Habisnya Sebab Menjadi Orang Kesayang

Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.23 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore