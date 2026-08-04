Harta Tak Terbendung! 6 Shio Unggulan Kelimpungan Kekayaan hingga Tenggelam di Dalam Kolam Uang

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki takdir dan rezekinya yang unik.

Ada yang harus melewati banyak rintangan untuk mencapai hasilnya, sementara yang lain seakan sudah ditakdirkan untuk hidup dalam kemewahan.

Saat ini, langit Tiongkok memberikan sinar terang kepada enam shio yang beruntung dengan arus kekayaan yang terus mengalir, seolah mereka sedang "terbenam" dalam kolam yang dipenuhi uang—bukan karena keserakahan, tetapi sebagai imbalan atas kerja keras mereka yang luar biasa.

Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio terkemuka yang kini berada dalam jalur kesuksesan menurut astrologi Tiongkok.

Rezeki mereka mengalir deras seperti banjir, muncul dari berbagai sisi, membuat para pengusaha kaya yang dulu meremehkan mereka merasa cemburu.

1. Shio Kerbau (牛 – Niu)

Kuat, sabar, dan selalu mencari peluang

Shio Kerbau melambangkan kerja keras dan ketekunan tanpa banyak bicara.

Mereka lebih suka berdiam diri, fokus, dan bekerja terus menerus—dan inilah yang menjadikan mereka dipilih oleh semesta untuk menikmati aliran kekayaan yang melimpah.