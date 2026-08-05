Ramalan Zodiak Pisces 5 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang menuntut Pisces untuk lebih tenang dalam menghadapi berbagai tantangan.

Sejumlah situasi mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga diperlukan kesabaran dan pengendalian emosi agar semuanya tetap terkendali.

Di tengah tekanan yang muncul, Pisces disarankan meluangkan waktu untuk kegiatan spiritual atau refleksi diri.

Hal tersebut dapat membantu menenangkan pikiran sekaligus memberikan energi positif untuk menjalani hari dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Rabu (5/8), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret) Secara umum, hari ini diprediksi tidak terlalu menggembirakan. Beberapa tantangan dapat membuat suasana hati mudah berubah dan mengganggu konsentrasi.

Agar tetap berpikir jernih, cobalah mengisi waktu dengan kegiatan spiritual atau refleksi diri.

Cinta Pisces Kehidupan asmara membutuhkan perhatian lebih. Anda berpotensi melampiaskan rasa kesal atau amarah kepada pasangan, yang justru dapat memicu kesalahpahaman.

Sebelum menyampaikan sesuatu, cobalah menenangkan diri terlebih dahulu. Bagi Pisces yang masih lajang, sebaiknya hindari mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat.